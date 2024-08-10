Doğal gaz çalışması sırasında bulundu! Hemen telefona sarıldılar

Erzurum'da doğal gaz çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu. Mermi, incelemenin ardından imha edilecek.

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Merkez Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesi'nde doğal gaz çalışması yapan ekipler, yerde bir top mermisi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAKLAŞIK 150 YILLIK

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı. Kriminal incelemesinde üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermisinin Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermisi, işlemleri tamamlandıktan sonra polislerce imha edilecek.