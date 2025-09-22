Doğu Akdeniz’de stratejik hamle! Türkiye-Mısır ortak tatbikatı başlıyor

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Doğu Akdeniz’deki saha hâkimiyetini giderek genişleten Türkiye’nin, Mısır ile 13 yıl aradan sonra gerçekleştireceği ve hem İsrail’e hem de Yunanistan’a açık mesaj verme özelliği taşıyan Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) tatbikatı bugün başlıyor.

Tatbikat Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da geliştirilmesini amaçlarken, iki ülke arasında Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması için görüşmelerin de hız kazandığı belirtiliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri tatbikata, TCG Oruçreis, TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat, TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı ile Hava Kuvvetleri de iki adet F-16 savaş uçağı ile katılacak. Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı tatbikatta, perşembe günü Seçkin Gözlemci Günü düzenlenecek. Gözlemci gününe iki ülkenin Deniz Kuvvetleri komutanları katılacak. Mısır Deniz Kuvvetlerine ait gemiler tarafından tatbikat kapsamında Aksaz’a liman ziyaretleri de gerçekleştirilecek.

DENGELERİ ETKİLEYECEK

Ankara-Kahire hattındaki yakınlaşmanın Doğu Akdeniz’deki dengeleri etkileyeceğine işaret edilirken, iki ülke arasında 13 yıl önce yapılan son tatbikatın adının da “Dostluk Denizi” adını taşımasının stratejik yeni bir konumlanma olduğuna vurgu yapılıyor.

Tatbikatın operasyonel etkisine dikkat çekilirken, Türk donanmasının yetkinliğinin, gelişmelere süratli müdahale kapasitesinin, bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde hareke etme stratejisinin Doğu Akdeniz’de caydırıcılık açısından önemli bir kazanım olduğunun altı çiziliyor.