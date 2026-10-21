Yasadışı üreme hücresi örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada, İngiltere'ye uzanan bir skandal daha deşifre oldu. İngiltere'de yaşayan Rachel isimli 39 yaşındaki kadın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki merkeze başvurup özellikle saç ile göz rengi gibi fiziksel özelliklerini titizlikle inceledikten sonra Danimarka genine sahip yumurta aldı. Aile büyüyen ve sarışın olmamasından dolayı şüphelendikleri çocuğa gen testi yaptırdı. Danimarkalı diye aldıkları üreme hücrelerin Türk geni taşıdığı anlaşılırken, olay üzerinde harekete geçen birçok aile de benzer tablo ile karşılaştı.

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İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen 'yasa dışı üreme hücresi ticareti' operasyonunda bir skandal daha gün yüzüne çıktı.

Kadınların fiziksel özelliklerine göre kataloglar hazırlayan, donör kadınların göz ve saç renklerine kadar liste oluşturan örgütün müşterilerini de kandırdığı anlaşıldı.

Kadın üreme hücrelerini yasadışı şekilde satan Hacer T. liderliğindeki çetenin müşterilerine istedikleri gen dışında hücre sattıkları ortaya çıktı.

Donör soruşturmasında bir skandal daha! Danimarkalı sandıkları çocuk Türk çıktı: Sarışın olmaması ele verdi

SKANDAL İNGİLTERE'YE UZANDI

Sabah'ın haberine göre; Türkiye'deki kadınlardan yasadışı yumurta temin eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şirket, yumurtaları Danimarka'daki dünyanın en büyük dönor bankası Cryos International'dan aldığı iddia etti ancak yapılan testlerle yumurtaların Türkiye'deki Hacer T. liderliğindeki örgütten temin edildiği ortaya çıktı.

İddiaya göre, yıllarca anne olma hayali kuran ve bu uğurda binlerce sterlin harcayan 39 yaşındaki Rachel isimli İngiliz kadın, son umut olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir tüp bebek merkezine başvurdu.

Çift, üreme hücrelerini satan kadınların tıbbi geçmişlerini, eğitim durumlarını, zekâ seviyelerini ve özellikle saç ile göz rengi gibi fiziksel özelliklerini titizlikle inceledi.

Kendilerine sunulan sözde katalog üzerinden doğacak çocuklarının Danimarka genine sahip olmasını tercih etti.

Donör soruşturmasında bir skandal daha! Danimarkalı sandıkları çocuk Türk çıktı: Sarışın olmaması ele verdi

DNA TESTİYLE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Genç kadın tercihleri doğrultusunda gördüğü tedavinden bir süre sonra hamile kaldı. Doğumun ardından Jonah dünyaya geldi.

Bebeklerini büyük bir mutlulukla kucağına alan aile, hayatlarının ilk şokunu çocuğun büyümesiyle yaşadı.

Jonah büyüdükçe tercih ettikleri gibi sarışın olmadığından şüphelenen anne, DNA testi yaptırdı. Korkunç gerçek, laboratuvardan gelen gen testi raporuyla ortaya çıktı. Çocuklar için Danimarkalı donör kullanılmadığı tespit edildi.

Donör soruşturmasında bir skandal daha! Danimarkalı sandıkları çocuk Türk çıktı: Sarışın olmaması ele verdi

KÜRESEL SPERM BANKASI'NDA TEYİT ETTİLER

Dolandırıldıklarını anlayan çift, bu kez Danimarka merkezli, dünyanın en büyük donör bankası Cryos International'ın kapısını çaldı. Ellerindeki yumurta kodlarını sisteme sorgulatan aile, aldıkları resmi yanıtla ikinci şoku yaşadı.

Küresel donör bankası, kayıtlarını inceledikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren söz konusu merkeze daha önce hiç yumurta teslimatı yapılmadığını açıkladı.

Donör soruşturmasında bir skandal daha! Danimarkalı sandıkları çocuk Türk çıktı: Sarışın olmaması ele verdi

30 ÇOCUKTA AYNI TABLO

Skandalın patlak vermesi üzerine aynı klinikte benzer yöntemlerle tedavi gören onlarda yabancı aile de çocukları için gen testi talep etti.

Danimarkalı veya İskandinav kökenli donör vaadiyle, fahiş fiyatlara ailelere pazarlanan üreme hücrelerinin sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan testler sonucu 30 çocuğun biyolojik kökenlerinin Türk olduğu kesinleşti.

Donör soruşturmasında bir skandal daha! Danimarkalı sandıkları çocuk Türk çıktı: Sarışın olmaması ele verdi

KATALOG OLUŞTURMUŞLARDI

Donör kadınların fiziksel özelliklerinin, örgüt lideri Hacer T. tarafından kataloglara dönüştürüldüğü belirtildi.

Hacer T.’nin incelenen dijital verilerinden ortaya çıkan katalog ve mesajlara göre; üreme hücrelerini satan kadınların kan grupları, göz-ten-saç renkleri gibi özellikleri ve fotoğrafları, çocukların mevcut özelliklere yatkın olacağı bilgisiyle alıcılara mesaj yoluyla aktarıldı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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