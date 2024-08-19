Düğün savaş alanına döndü, sebebi pes dedirtti! Gelin damat dahil 13 yaralı var

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir düğün salonunda "Yan baktın" nedeniyle çıkan kavgada, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

14 Ağustos saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda iddiaya göre Ö.Ç., eşinin bulunduğu masaya diğer misafirlerin bakması üzerine büyük bir kısmı erkeklerden oluşan grupla tartışmaya başladı.

SANDALYE VE ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ç. ve kardeşi M.R.Ç., karşı tarafla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bıçak, şişe ve sandalyeler kullanılarak taraflar birbirine saldırdı.

GELİN CE DAMAT DA YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada, Ö.Ç.'nin eşi N.A.Ç., kaynanası N.I., damat M.B., gelin B.U. ve diğer davetliler M.S., H.S., I.S., G.T., B.S., H.D., M.B., E.T. ile H.C.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından 13 kişi taburcu edildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen Ö.Ç., M.R.Ç., Ç.Ç. ve Y.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan, kavga anı düğün salonundaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve sandalyelerle vurduğu anlar net bir şekilde kaydedildi.