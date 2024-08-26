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Düğüne giden midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düğüne giden midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’den İzmir'e düğüne giden akrabaların bulunduğu midibüs, yağmur sonrası kayganlaşan yolda devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 1’isi ağır 20 kişi yaralandı.

Denizli - Antalya karayolunda edinilen bilgilere göre; Acıpayam'ın Yazı Mahallesi'nde yaşanan akrabalar, İzmir'deki yakınlarının düğününe katılmak üzere Bayram Karagöz idaresindeki 20 KK 204 plakalı midibüs ile yola çıktı.

ZİKZAK ÇİZİP YOLA DEVRİLDİ

Seyir halindeki midibüs, Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi yakınlarına geldiğinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen kontrolünü sağlayamadığı araç, bir süre zikzaklar çizdikten sonra orta refüje yan devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Düğüne giden midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Can pazarının yaşandığı kazada, midibüste şoför dahil bulunan 26 kişiden 20’si yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Devrilen midibüs nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre iki yönde tek şeride düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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