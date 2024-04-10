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Düzce'ye gidecekler dikkat! Valilik açıkladı, 24 saat yasaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Düzce&#039;ye gidecekler dikkat! Valilik açıkladı, 24 saat yasaklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce Valiliği, Ramazan Bayramı’nın dönüş yolunda yoğunluk yaşanmaması için 24 saat geçerli olacak şekilde kamyon, çekici, tanker gibi uzun araçların Düzce’ye girişini yasakladı.

Düzce Valiliği, bayram dönüş yoğunluğunun yaşanması beklenen 14 Nisan Pazar günü için bir dizi önlemler aldı. Buna göre alınan önlemlerde Düzce il sınırları içerisine 14 Nisan Pazar sabah saat 05.00 ila 15 Nisan Pazartesi Sabah saat 05.00 arasında geçerli olmak üzere kamyon, çekici, tanker gibi araçların geçişini yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın güvenli seyahatlerinin sağlanması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla Düzce İli sınırları içerisinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkışının sınırlandırılması uygun görülmüştür. Bu çerçevede bahse konu türdeki araçların D-100 Karayolu İstanbul istikameti (Bolu -Düzce il sınırı ile Düzce -Sakarya il sınırı arası) Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti (Bolu-Düzce il sınırı ile Düzce-Sakarya il sınırı arası) 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince izin verilmeyecektir” denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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