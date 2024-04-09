Bakan Ersoy duyurdu! Bayram tatili boyunca müzeler açık olacak

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'daki müzeler ve saraylar ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Peki bayramda müzeler açık mı kapalı mı? İşte 2024 Ramazan bayramında müzelerin açılış saatleri ve detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan gelen açıklamaya göre bayram tatili süresince müze ve ören yerleri ziyaretçilere açık olacak. Türkiye genelinde bulunan 300'den fazla müze ve ören yerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzeler de Ramazan Bayramı boyunca ziyaret edilebilecek.

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?

Bakan Ersoy bu dönemde en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerini paylaşarak vatandaşlara bilgi verdi. Konya Mevlana Müzesi, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri, Nevşehir Göreme Ören Yeri, Nevşehir Zelve-Paşabağları Ören Yeri, Ankara Cumhuriyet Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, İstanbul Galata Kulesi, Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri ve Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri gibi önemli noktalar, ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

BAYRAMDA MÜZELER KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'un simgelerinden olan Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Resim Müzesi ve İslam Medeniyetleri Müzesi de bayramın ilk günü hariç ziyaretçilere açık olacak. Ancak müzelerin normal kapanış günlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

YEREBATAN SARNICI AÇIK MI?

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve MiniaTürk, Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-19.00 saatleri arasında, bayramın diğer günlerinde ise 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Panorama 1453 Tarih Müzesi ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-18.30 saatleri arasında diğer günlerde ise 08.00-18.30 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak.

Böylelikle İstanbul'da Ramazan Bayramı süresince müze ve saraylar şehri ziyaret edenler için önemli bir kültürel ve tarihi zenginlik sunmaya devam edecek.