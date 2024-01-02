Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Eczanede uzun uzun fiyatını incelediği güneş kremini kaşla göz arasında çaldı

    İstanbul Kağıthane’de yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen genç kadın, eczaneden uzun süre incelediği güneş kremini çaldı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Olay geçtiğimiz ay saat 13.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bir eczanede meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın, eczaneye girerek reyonları incelemeye başladı. Uzun süre güneş kremlerini inceleyen kadın, kutularından çıkardığı kremleri tek tek kokladı.

    Ardından 600 TL tutarındaki bir güneş kremini elinde tutan kadın, etrafı kontrol ettikten sonra ürünü el çabukluğuyla çantasına attı.

    Hırsızlığı yaptıktan sonra eczaneden ayrılan kadın, sokak üzerinde dolmuşa binerek gözden kayboldu. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansırken, işyeri sahibinin kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Eczanede uzun uzun fiyatını incelediği güneş kremini kaşla göz arasında çaldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Temizlik görevlisi çöpten çıkan altınlara inanamadı - GündemTemizlik görevlisi çöpten çıkan altınlara inanamadıMSÜ başvuru ücreti ne kadar 2024? - GündemMSÜ başvuru ücreti ne kadar 2024?MSÜ başvuruları ne zaman 2024? - GündemMSÜ başvuruları ne zaman 2024?Muğla'da deprem! 2023'te en çok deprem bu ilde oldu - GündemMuğla'da deprem! 2023'te en çok deprem bu ilde olduKelime-i Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı - GündemKelime-i Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı'Bilinçli taksir' mi, 'olası kast' mı? İsias Otel davası yarın başlıyor - Gündem'Bilinçli taksir' mi, 'olası kast' mı? İsias Otel davası yarın başlıyorMTV taşıt değeri nasıl hesaplanır? - GündemMTV taşıt değeri nasıl hesaplanır?F35'lerin yerini KAAN mı alacak? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan dikkat çeken açıklama - GündemF35'lerin yerini KAAN mı alacak? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan dikkat çeken açıklamaMİT'ten 'Mossad ajanları'na eş zamanlı kıskaç - GündemMİT'ten 'Mossad ajanları'na eş zamanlı kıskaçYerel seçime hangi partiler katılacak? - GündemYerel seçime hangi partiler katılacak?
    Sonraki Haber Yükleniyor...