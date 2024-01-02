Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Temizlik görevlisi çöpten çıkan altınlara inanamadı

    Manisa’da bir vatandaşın yanlışlıkla çöp kutusuna attığı 40 bin liralık altın belediyenin temizlik personeli tarafından fark edildi.

    Temizlik görevlisi çöpten çıkan altınlara inanamadı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yanlışlıkla sokaktaki çöp kutusuna atılan altın, belediye ekiplerinin çabasıyla çöp toplama kamyonunda bulunup sahibine teslim edildi.

    ​​​​​​​Muradiye Mahallesi'nde yaşayan bir aile, yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınlarını yanlışlıkla çöp kutusuna attıklarını belirterek, Yunusemre Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

    Temizlik görevlisi çöpten çıkan altınlara inanamadı

    Belediye ekipleri, çöpleri toplayan aracın bertaraf tesisi yolunda olduğunu tespit etti. Daha sonra belediye şantiyesine getirilen araçta Temizlik İşleri Müdürlüğü personelince arama yapıldı.

    Temizlik görevlisi çöpten çıkan altınlara inanamadı

    Çöpler ayıklanarak bulunan altın, aileye teslim edildi.

    Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Ercan Gündoğdu, "Bir anlık dalgınlık sonucu altınlarımızı çöpe atmıştık. Yunusemre Belediyemiz hızlıca koordine olarak altınlarımıza kavuşmamıza yardımcı oldu." dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ManisaCopAltın
    Haberler > Gündem > Temizlik görevlisi çöpten çıkan altınlara inanamadı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    MSÜ başvuru ücreti ne kadar 2024? - GündemMSÜ başvuru ücreti ne kadar 2024?MSÜ başvuruları ne zaman 2024? - GündemMSÜ başvuruları ne zaman 2024?Muğla'da deprem! 2023'te en çok deprem bu ilde oldu - GündemMuğla'da deprem! 2023'te en çok deprem bu ilde olduKelime-i Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı - GündemKelime-i Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı'Bilinçli taksir' mi, 'olası kast' mı? İsias Otel davası yarın başlıyor - Gündem'Bilinçli taksir' mi, 'olası kast' mı? İsias Otel davası yarın başlıyorMTV taşıt değeri nasıl hesaplanır? - GündemMTV taşıt değeri nasıl hesaplanır?F35'lerin yerini KAAN mı alacak? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan dikkat çeken açıklama - GündemF35'lerin yerini KAAN mı alacak? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan dikkat çeken açıklamaMİT'ten Mossad ajanlarına eş zamanlı kıskaç - GündemMİT'ten Mossad ajanlarına eş zamanlı kıskaçYerel seçime hangi partiler katılacak? - GündemYerel seçime hangi partiler katılacak?Ek dersler yattı mı? - GündemEk dersler yattı mı?
    Sonraki Haber Yükleniyor...