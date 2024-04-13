Edirne'de boşanma aşamasında cinayet: Genç kadın hayatını kaybetti

Edirne'de, P.A. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi B.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Genç kadın hayatını kaybetti, kaçan zanlı ise yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne’de, B.A. (22) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu P.A.'ya (22) silahla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri silahla yaralanan P.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan şüpheli B.A., polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

P.A.’nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.