EFES-2024 tatbikat alanında denetleme yapıldı! MSB’nin paylaşımında bir detay dikkat çekti
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
MSB’nin resmi X hesabındaki paylaşımında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu’nun EFES-2024 tatbikat alanında yaptığı denetim görüntüleri yer aldı. İnceleme ve denetleme yapıldığı esnada gizlilik esas alındı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun durağı, EFES-2024 Tatbikatı kapsamında İzmir'deki Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı oldu. Bayraktaroğlu, incelemelerini öncelikle harita üzerinde yaptıktan sonra istişarelerinin ardından tatbikat bölgelerini yerinde denetledi.
HARİTA GİZLİ TUTULDU
Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı videoda, Bayraktaroğlu’nun incelediği haritanın gizlenmesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
“EFES-2024 TATBİKATI İÇİN HAZIRIZ”
MSB’nin "Efes-2024 Tatbikatı için hazırız" notuyla, tatbikatın hazırlık aşamaları paylaşıldı.
"KİM TUTAR TSK'YI
Dosta güven düşmana korku salan TSK'nın üstün başarısına kayıtsız kalamayan sosyal medya kullanıcılarından Türk bayraklarıyla "Kim tutar TSK'yı" şeklinde yorumlar geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı