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Ege Denizi'nde korkutan deprem! 5 il etkilendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ege Denizi&#039;nde korkutan deprem! 5 il etkilendi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Ege Denizi'nde 3,9 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Saat 18:15'te meydana gelen deprem, yerin 36,2 kilometre derinliğinde hissedildi. Merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Yunanistan'ın Kos Adası olarak açıklanan deprem Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de de hissedildi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı. Bu kez de Ege Denizi'nde, merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi olan bir deprem yaşandı.

3,9 ŞİDDETİNDE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre (AFAD), Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 18.15'te meydana gelen depremin merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Yunanistan'ın Kos Adası olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 36.2 kilometre olarak ölçüldü.

5 İL ETKİLENDİ

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, depremden başta Muğla'nın Bodrum ilçesi olmak üzere Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli illeri etkilendi. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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