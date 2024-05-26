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İslam Memiş, altın yatırımcıları için fırsat tarihini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İslam Memiş, altın yatırımcıları için fırsat tarihini açıkladı
Altın, Fed, İran Cumhurbaşkanı, Haber

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rekor üzerine rekor kıran altında, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü sonrası iniş çıkışlar yaşandı. Fed tutanaklarına da işaret ederek altın yatırımcılarını uyaran İslam Memiş, "O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımı yapacak olanlar bu alım fırsatını değerlendirmeli" açıklamasında bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçtiğimiz hafta helikopter kazasında ölümü sonrası, altın piyasasındaki hareketliliği değerlendirdi. Fed'in faiz indirme ihtimalini değerlendiren Memiş, yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Memiş'in açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

FED'İN OLASI KARARINI İŞARET ETTİ

Bu hafta açıklanan Fed tutanakları şahin tonda bir metindi. Faiz indiriminde yılın son çeyreğine tekabül eden bir öteleme yapmaya gayret ediyorlar. Bundan sonra piyasalar Fed'in ne zaman faiz indirimi yapmaya çalıştığını anlamaya çalışacak. Yılın son çeyreğinde yine Fed'in faiz indirme olasılığı masada kalmaya devam ediyor.

İslam Memiş, altın yatırımcıları için fırsat tarihini açıkladı - 1. Resim

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Bu haftayı iyimser şekilde bitirdik. Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Hafta başında İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi jeopolitik gerilimlerde yeniden fiyatlandığı için ons altın 2450 dolar seviyesini, gram altın ise 2550 lira sevini gördü. Yıl sonu 3000 dolar, 3000 TL beklentim devam ediyor. O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımı yapacak olanlar bu alım fırsatını değerlendirmeli.

İslam Memiş, altın yatırımcıları için fırsat tarihini açıkladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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