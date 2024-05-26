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Netanyahu'nun tutuklamasını istemişti... UCM Başkanı Khan'dan "savaş" çıkışı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Netanyahu&#039;nun tutuklamasını istemişti... UCM Başkanı Khan&#039;dan &quot;savaş&quot; çıkışı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de binlerce masumu katleden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutuklamasını talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Han'dan İngiliz medyasına çarpıcı açıklamalar geldi. Khan, "savaş böyle yürütülmemeli" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, Gazze'de işledikleri savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu e İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı talep etmişti. Khan'dan bugün tutuklama talebine ilişkin dikkat çeken açıklama geldi.

YARGIÇLAR ONAYLARSA 124 ÜLKEDE YAKALAMA KARARI ÇIKACAK

İngiliz The Sunday Times’a yaptığı açıklamada Khan, yakalama emirlerinin UCM yargıçları tarafından kabul edilmesi durumunda Netanyahu’nun UCM üyesi 124 ülkeden birine seyahat etmesi durumunda tutuklanacağını söyledi.

Khan şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası alanda tehlikeli bir dönemden geçiyoruz ve hukuka tutunmazsak tutunacak hiçbir şeyimiz kalmaz. Yakalama emirlerinin UCM yargıçları tarafından kabul edilmesi, Netanyahu’nun UCM üyesi 124 ülkeden birine seyahat etmesi durumunda teknik olarak bu kararın uygulanması anlamına geliyor."

"SAVAŞ BU ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEMELi"

Khan, “İsrail kendi halkını koruma ve esirleri evlerine getirme hakkına sahip ancak hiç kimsenin savaş suçu ya da insanlık suçu işleme izni yok” dedi. UCM Başkanı Khan, İsrail’in ekmek alabilmek için sırada sivilleri hedef alması gibi saldırılarına yönelik ise “Savaş bu şekilde yürütülmemeli. Eğer uluslararası insancıl hukuka uygunluk böyle bir şeyse, Cenevre Sözleşmelerinin hiçbir anlamı yok demektir” ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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