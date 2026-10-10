TCG Alemdar, Osmanlı batıklarını tespit etmek ve denizin altında saklı arkeolojik kalıntılar ile askerî kültür varlıklarını gün yüzüne çıkarmak için Koyun Adaları ve Didim açıklarında çalışmalara başladı.

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Ege’nin derinliklerinde yüzyıllardır gün ışığına çıkmayı bekleyen bir tarih yatıyor. Türk Deniz Kuvvetlerinin kurtarma gemisi TCG Alemdar, Millî Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında 18 Ekim’e kadar Koyun Adaları ve Didim açıklarında Osmanlı batıklarını tespit etmek ve denizin altında saklı arkeolojik kalıntılar ile askerî kültür varlıklarını gün yüzüne çıkarmak için çalışmalara başladı.

Ege’nin derinliklerinde Osmanlı izi arayacak

Koyun Adaları, Osmanlı denizcilik tarihi açısından özel bir yere sahip. Bölge, Osmanlı donanmasının 1695 yılında Venedik karşısında kazandığı deniz zaferinin izlerini taşıyor. Dokuz Eylül Üniversitesinin su altı arkeolojisi çalışmalarında, 1695 Koyun Adaları Deniz Savaşı’nda batmış Venedik kalyonları daha önce belgelenmişti. Yaklaşık 80 metre derinlikteki batıklarda Osmanlı-Venedik savaşına ilişkin bronz toplar, gülle ve mühimmatın yanı sıra gemilere ait parçalar, çapalar ve mutfak eşyaları bulunmuştu. Didim açıkları da Osmanlı dönemine ait su altı mirası açısından dikkati çekiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi kayıtlarında, Didim açıklarında yaklaşık 65 metre derinlikte Osmanlı dönemine tarihlenen bir Rus savaş gemisi belgelendi.

Ege’nin derinliklerinde Osmanlı izi arayacak

TCG Alemdar, yalnızca klasik bir kurtarma gemisi değil, su altı arama ve kurtarma faaliyetleri için özel olarak tasarlanmış bir platform. 2017 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren gemi; su altı arama, dalış, enkaz çıkarma ve denizaltı kurtarma gibi görevleri yerine getirebilecek kabiliyetlere sahip. Ege’nin derinliklerindeki çalışma, Türk Deniz Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyeti ile akademik su altı arkeolojisini aynı sahada buluşturuyor.

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