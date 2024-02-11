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    • Ehliyetsiz sürücü motosikletle demir korkuluğa çarpıp dereye savruldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ehliyetsiz sürücü motosikletle demir korkuluğa çarpıp dereye savruldu
    Kaza, Kırıkkale, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücü motosikletiyle demir korkuluklara çarptı. Ardından 5 metre yükseklikten dereye düştü. 

    Kırıkkale'de ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü F.U.Y. idaresindeki plakasız motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nden geçen Çoruhözü Deresi'nin demir korkuluklarına çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, demir korkulukları aşarak 5 metre yükseklikten dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla dereden çıkartıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KazaKırıkkale
    Haberler > Gündem > Ehliyetsiz sürücü motosikletle demir korkuluğa çarpıp dereye savruldu
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