Ekrem İmamoğlu posteri açan CHP'li vekiller hakkında soruşturma

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Ekrem İmamoğlu posteri açan CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan ve Nimet Özdemir hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan ve Nimet Özdemir hakkında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun silueti ve "Free İmamoğlu" yazan bir pankart astıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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