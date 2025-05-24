Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklanmıştı! İPA Başkanı Buğra Gökçe cezaevinde evleniyor

Mart ayında İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, cezaevinde evlenme kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz mart arında İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

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İmamoğlu ile birlikte çok sayıda İBB yetkilisi de cezaevine gönderilmişti. Bunlardan birisi de İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe olmuştu.

CEZAEVİNDE EVLENECEK

Hakkındaki rüşvet iddialarını reddeden Gökçe, avukatları aracılığıyla yaptığı son açıklamasında cezaevinde evleneceğini duyurdu. Gökçe, "Çok kıymetli dostlar, Sevgili arkadaşlar, Bugün sizlerle kendi özel hayatımla ilgili bir haber vermek istiyorum: Sevgili ‘hayat arkadaşım’ Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız ‘Evlilik’ kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik" dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Cezaevinde zorlu ve imkansız koşullar içinde bir aksilik olmaz ise 28 Mayıs’ta kıyılacak nikahımıza kimseyi davet edemiyoruz. Ailelerimiz bile bakanlık iznine tabiymiş! Ancak hepinizin samimi tebriklerini, sıcak dileklerini ve kocaman yüreklerini şimdiden hissediyoruz yüreğimizde. Sağ olun, var olun. Hep daha iyisi, mutlusu sizler için olsun. Sevincimizi, mutluluğumuzu, hüzün ve burukluğu ile birlikte sizlerle paylaşmak istedik.