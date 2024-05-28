El nino bitti, La Nina kavuracak! Sıcaklık rekoru kırılacak

Prof. Dr. Kurnaz: El Nino üç sene hiç görülmese, La Nina bile olsa yüksek sıcaklık rekoru kırılır, çünkü arka taraftaki iklim değişikliği çok şiddetli hâle geldi.

023, bütün zamanların en sıcak yılı olarak kayıtlara geçerken, geçen sene küresel ortalama sıcaklık, 20’nci yüzyıl ortalaması olan 13,9 derecenin 1,18 derece üzerine çıktı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino’nun etkilerinin temmuz ortalarına kadar süreceğini ve bu süre içinde yeni sıcaklık rekorları beklediklerini kaydetti.

12 AY REKOR SICAKLIK

Kurnaz, El Nino’nun başından itibaren 11 ayın tamamında sıcaklık rekoru kırıldığını, muhtemelen 12’nci ay olan mayısın da rekor sıcaklıklarla sona ereceğini söyledi. İklim değişikliği yüzünden dünya genelinde kırk türlü belanın meydana geldiğini söyleyen Kurnaz “Bunları yine görmeye devam edeceğiz.

Ortalama sıcaklıkların fazla yukarı gitmesine El Nino, daha az yukarı gitmesine La Nina diyoruz ama her durumda sıcaklıklar yukarı doğru gidiyor. Artık El Nino olduğunda hava sıcaklıklarının aşağı yukarı rekor kıracağını söyleyebiliyoruz. El Nino üç sene hiç görülmese, La Nina bile olsa yüksek sıcaklık rekoru kırılır çünkü arka taraftaki iklim değişikliği çok şiddetli hâle geldi” dedi.

MEVSİMLER KAYDI

Nisan ayı sonunda dünya genelinde çok büyük sıcaklık artışları yaşandığını, mayıs başında ise havaların serinlediğini hatırlatan Kurnaz “Nisan sonu, mayıs başında İstanbul’da yaşanan hava serinlemesi anormal değildi. Ancak öncesindeki haftalarda 26-28 dereceleri gördük. Bu oynaklık artıyor ve bu nedenle mevsimler kaydı diyoruz. Yaz gittikçe uzuyor, kış gittikçe kısalıyor, baharlarda gittikçe çok oynak dönemler oluyor” ifadelerini kullandı. Kış mevsiminin yıllarda daha yumuşak geçtiğine dikkati çeken Kurnaz, bu sebeple kışın ne zaman bitip ilkbaharın ne zaman başladığının çok net olmadığını, aynı tablonun yaz geçişinde de görüldüğünü dile getirdi.

2023'TE 248 SICAKLIK REKORU

Bilim adamları küresel ısınmaya sebep olan sera gazı salımına ek olarak geçen sene kırılan sıcaklık rekorunun ardında yatan en önemli faktörün El Nino hava olayı olduğunu belirtiyor. Haziran 2023’te başlayan El Nino, nisan ayının ortalarında sona erdi ve yaklaşık bir yıl içinde rekor sıcaklığın yaşandığı gün sayısı 248 oldu. Ocak-şubat-mart-nisan en sıcak aylar olarak kayıtlara geçerken, El Nino’nun sona erdiği 15 Nisan’dan 15 Mayıs tarihine kadar 30 günün 17’sinde rekor sıcaklık yaşandı, son 13 günün tamamı rekor sıcaklık olarak kayıtlara geçti.