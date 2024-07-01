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Elazığ'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Elazığ, Deprem, Afad, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Elazığ'dan geldi. Saat 07:10'da gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Karakoçan oldu, AFAD ilk verileri sitesinden paylaştı.

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Elazığ'da az önce deprem oldu, bölge halkı büyük korku yaşarken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar peş peşe geldi. 

ELAZIĞ'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Elazığ'da saat 07:10'da bir deprem oldu. Büyüklüğü 3,3 olarak duyurulan depremin derinliği ise 11 km olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hissedenler kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu. 

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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