Elazığ'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Son deprem haberi Elazığ'dan geldi. Saat 07:10'da gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Karakoçan oldu, AFAD ilk verileri sitesinden paylaştı.

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Elazığ'da az önce deprem oldu, bölge halkı büyük korku yaşarken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar peş peşe geldi.

ELAZIĞ'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Elazığ'da saat 07:10'da bir deprem oldu. Büyüklüğü 3,3 olarak duyurulan depremin derinliği ise 11 km olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hissedenler kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu.

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.