Mersin'de korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi, AFAD açıkladı

Mersin'in Toroslar ilçesinde saat 23.37'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bir buçuk sene önce 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerden yoğun şekilde etkilenen Hatay'da deprem meydana geldi. Sarsıntının detaylarını AFAD açıkladı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Mersin'in Toroslar ilçesinde saat 23.37'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.06 kilometre olarak açıklandı.

Öte yandan sarsıntı, başta Adana olmak üzere çevre illerden de hissedildi.