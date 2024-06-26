Gram altın yatırımcılarına bu son fırsat! İslam Memiş Merkez Bankası'nı işaret etti

Türkiye yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Piyasalarda gün içerisinde doların yükselişi altında düşüşe sebep oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "dip seviye" diyerek gram altın yatırımcıları için son alım fırsatını açıkladı.

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Piyasalarda gözler yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Uluslararası piyasalarda doların artışı, ONS ve gram altında düşüşe yol açtı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüşlerin ardından bunun dip seviyesi olduğunu belirterek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

İslam Memiş'in değerlendirmesinde öne çıkanlar şöyle:

"YARIN TEPKİ YÜKSELİŞİ OLACAK"

Yarın Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bugün bütün yatırım araçlarında düşüş var. Uluslararası piyasalarda dolar değer kazanınca, diğer varlıkların tamamında satışlar görüyoruz. Yarın tepki yükselişiyle karşı karşıya kalınacağını düşünüyorum.

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"ONS ALTIN DİP SEVİYELERİNİ GÖSTERMİŞ OLDU"

ONS altın ve ONS gümüşte düşüş yönlü tahminimi bugün gördük. ONS altın 2293 dolar destek seviyesine kadar düştü. Altın ve gümüş için yılın son düşüşleri. Bu haftayı iyi değerlendirin. ONS altın dip seviyelerini göstermiş oldu. Temmuz ayı itibariyle o yükseliş yolculuğu başlayacak. Yılın ikinci yarısında takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 2600 dolar.

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GRAM ALTIN İÇİN BU SON FIRSAT

Gram altın şu anda serbest piyasalarda 2485 lira seviyesinde. Yıl sonu beklentimiz 3000-3500 lira aralığında. Alım yapıp yıl sonu beklenmeli. Gümüşün gram fiyatı da 30 lira 35 kuruş seviyesinde. Buradan alım yapılabilir.