Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Refah payı beklentisi rafa kalktı, işte emekliye temmuzda yapılacak zam oranı 

Refah payı beklentisi rafa kalktı, işte emekliye temmuzda yapılacak zam oranı 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere refah payı verilmeyeceğini söyledi. Böylece temmuz ayında emekliye yapılacak zam oranı büyük oranda ortaya çıktı. 5 aylık enflasyona göre yüzde 22,72'lik zammı garantileyen emeklinin zammı, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 25-26 seviyesinde olacak. 

Emekliler temmuz zammını heyecanla bekliyor. Milyonların maaş zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. 5 aylık enflasyona göre emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik zammı garantiledi. Kesin rakam ise haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

MİLYONLARIN UMUDU SUYA DÜŞTÜ

Emekliler enflasyon rakamlarına refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamayla milyonların umudunu suya düşürdü. 

EMEKLİYE REFAH PAYI YOK 

Bakan Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını cevapladı. "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" diye sorulan Bakan Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." dedi. 

EMEKLİYE YÜZDE 25-26 ZAM 

Böylece emekli zammı büyük oranda ortaya çıktı. 5 aylık enflasyona göre yüzde 22,72'lik zammı garantileyen emekliler, haziran ayı enflasyonuyla kesin rakamı öğrenecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 25-26 civarında gelmesi bekleniyor. Refah artışı yapılmaması durumunda emekliye 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünyanın gözü önünde zorbalık! Başörtüsünü yasaklayan Tacikistan'da skandal görüntüler: Hastaneye alınmadılarİmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu görüşmesi yorumu: 'Hayretle izliyorum'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan tartışmalara noktayı koydu - EkonomiBakan Işıkhan tartışmalara noktayı koyduDekoratif amaçlı dikmişti! 5 yıl sonra meyve verince gözlerine inanamadı - Ekonomi5 yıl sonra meyve verince gözlerine inanamadıOtomobil alacaklar dikkat! Yeni yönetmelik ertelendi, satışlar devam edecek - EkonomiYeni yönetmelik ertelendi, satışlar devam edecekMerkez Bankası haziranda faiz artıracak mı? İşte ekonomistlerin beklentisi - EkonomiMerkez Bankası faiz artıracak mı?Kritik karar cuma geliyor! Borsa ‘gri liste’ sonrası yeni zirvelere mi? - EkonomiBorsa ‘gri liste’ sonrası yeni zirvelere mi?Bakanlık'tan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın "18 milyar liralık kamu zararı" iddiasına yalanlama - EkonomiBakanlık'tan CHP'li vekile yalanlama
Sonraki Haber Yükleniyor...