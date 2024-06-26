Refah payı beklentisi rafa kalktı, işte emekliye temmuzda yapılacak zam oranı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere refah payı verilmeyeceğini söyledi. Böylece temmuz ayında emekliye yapılacak zam oranı büyük oranda ortaya çıktı. 5 aylık enflasyona göre yüzde 22,72'lik zammı garantileyen emeklinin zammı, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 25-26 seviyesinde olacak.

Emekliler temmuz zammını heyecanla bekliyor. Milyonların maaş zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. 5 aylık enflasyona göre emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik zammı garantiledi. Kesin rakam ise haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

MİLYONLARIN UMUDU SUYA DÜŞTÜ

Emekliler enflasyon rakamlarına refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamayla milyonların umudunu suya düşürdü.

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EMEKLİYE REFAH PAYI YOK

Bakan Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını cevapladı. "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" diye sorulan Bakan Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." dedi.

EMEKLİYE YÜZDE 25-26 ZAM

Böylece emekli zammı büyük oranda ortaya çıktı. 5 aylık enflasyona göre yüzde 22,72'lik zammı garantileyen emekliler, haziran ayı enflasyonuyla kesin rakamı öğrenecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 25-26 civarında gelmesi bekleniyor. Refah artışı yapılmaması durumunda emekliye 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.