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Küçükçekmece, Bahçelievler... Binalar deprem olmadan çöküyor! İstanbul'da 50 bin bina büyük risk altında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Küçükçekmece, Bahçelievler... Binalar deprem olmadan çöküyor! İstanbul&#039;da 50 bin bina büyük risk altında
İstanbul, Deprem Riski, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Küçükçekmece ve ardından Bahçelievler'de binalar deprem olmadan çöktü. Bunun üzerine vatandaşları korku ve panik sardı. YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, İstanbul'da 50 bin binanın büyük risk taşıdığını açıkladı.

İstanbulluları Küçükçekmece ve ardından Bahçelievler'de kendiliğinden çöken binaların ardından korkulu günler bekliyor. Uzman isimler, Türkiye'de 300 bin binanın deprem riski taşıdığını ifade ediyor. Binaların 50 bini ise, deprem olmadan çökebilir uyarıları yapılıyor.

Küçükçekmece, Bahçelievler... Binalar deprem olmadan çöküyor! İstanbul'da 50 bin bina büyük risk altında - 1. Resim

DAHA KAÇ BİNA VAR?

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın 2 Haziran'da çökmesinin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden kentte yeni bir çökme olayı daha yaşandı. Bahçelievler'de 3 katı kaçak 7 katlı binanın sabah saatlerinde kısmen çökmesi, megakentte kendiliğinde çökme riski bulunan kaç binanın olduğu sorusunu akıllara getirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, büyük riski işaret ederek şunları söyledi:

Küçükçekmece, Bahçelievler... Binalar deprem olmadan çöküyor! İstanbul'da 50 bin bina büyük risk altında - 2. Resim

50 BİN BİNA DEPREMSİZ ÇÖKEBİLİR

Bakanlık, İstanbul'daki riskli binaların 600 bin civarında olduğu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 300 bin olarak açıkladı. Bunun 50 bini kesin bu haldedir. Çok net söyleyebilirim. Çünkü 40 senenin üzerindeki binalar bunlar. Burası da öyle, 1980 yapımı. 1995'te 2-3 katını kaçak yapmış üzerine. Bu tür binalarımız maalesef 50 bin civarı var. Yani her ilçede en az 1000 binamız vardır böyle.

Küçükçekmece, Bahçelievler... Binalar deprem olmadan çöküyor! İstanbul'da 50 bin bina büyük risk altında - 3. Resim

2000 ÖNCESİYSE ARAŞTIRILMALI

İlgili belediyeye gitsinler, 'Burayı kiralıyorum, depreme dayanıklı mı, DASK'ı var mı?' desinler. Bina satın alırken 2000 öncesiyse kesinlikle çok iyi araştırma, çok iyi tespitler yapmadan satın almasınlar. 2000 sonrası alınan binayı da mühendislik hizmeti yaptırarak, kontrol ettirsinler. İncelemeden sonra ancak binalarını satın alsınlar. Yoksa binanın ucuzluğu, konumu vesaire hiçbir şeyin önemi yok. Bağlı bulunduğu zemin, binanın kalitesi, mühendislik hizmeti, iyi bir yapı denetim gelip kontrollerini yapmış mı, hepsini sorgulayarak ancak binayı satın alsınlar.

Küçükçekmece, Bahçelievler... Binalar deprem olmadan çöküyor! İstanbul'da 50 bin bina büyük risk altında - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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