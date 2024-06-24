Elazığ'da yokuş aşağı inen minibüs duvara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Haziran 2024 04:30 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 04:37 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs istinat duvarına çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza yerinde can pazarını yaşanırken ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.