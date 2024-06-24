Elazığ'da yokuş aşağı inen minibüs duvara çarptı! Ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs istinat duvarına çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza yerinde can pazarını yaşanırken ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, merkez Yeni Mahalle Zafran Kavşağı'nda meydana geldi. Yokuş aşağı inen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi de cenaze aracıyla morga sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı