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Elektrik direğine çarpan kuş tarlayı yaktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elektrik direğine çarpan kuş tarlayı yaktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, elektrik tellerine kuş çarpması tarla yangınına sebep oldu.

Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy Şehitliği Karabatak mevkisinde elektrik direğine kuş çarpması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yükselen dumanları fark etmesi üzerine durum 111 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Elektrik direğine çarpan kuş tarlayı yaktı - 1. Resim

14 DÖNÜM KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin traktörleriyle çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda, yaklaşık 4 dönüm buğday tarlası ve yaklaşık 10 dönüm buğday sapı yanarak zarar gördü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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