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Elektrik ustasının son işi, bozulan kliması oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elektrik ustasının son işi, bozulan kliması oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da arızalanan klimasını tamir etmek isteyen elektrik ustası hayatını kaybetti. Ölüm nedeni araştırılan ustanın cansız bedenini bulan ağabeyi cenazenin evden çıkarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu.

Saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde bir süredir Cihan Kavak'a (40) ulaşamayan abisi şahsın tek başına yaşadığı ikametine geldi. İçeriye giren ve kardeşini yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulan ağabey 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Cihan Kavak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine verilen adrese Olay Yeri İnceleme, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ve karakol ekibi sevk edildi. Elektrikçi olduğu öğrenilen Cihan Kavak'ın en son dün saat 16.00 sıralarında görüldüğü öğrenildi.

KLİMASINI TAMİR ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Yapılan incelemede oda içerisinde bulunan klimanın çalışır vaziyette ve bazı parçalarının sökülmüş olduğu öğrenilirken, elektrik ustası olan Cihan Kavak'ın arızalanan klimasını onarmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kavak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada kardeşini kendi elleri ile tabuta taşıyan ağabeyin üzgün olduğu görülürken, Kavak'ın cansız bedeni cenaze aracına taşınırken gözyaşlarını tutamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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