Emekli albay evinde ölü bulundu!

Samsun'un Yakakent ilçesinde 68 yaşındaki emekli albay Hüseyin Narlı, evinde ölü bulundu. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Narlı'nın cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Samsun'un Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan evinde tek başına yaşayan emekli albay Hüseyin Narlı'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Narlı'nın cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.