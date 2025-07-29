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Emekli polis, arazi kavgasında amcasının oğlunu öldürüp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Emekli polis, arazi kavgasında amcasının oğlunu öldürüp kaçtı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürüp kayıplara karıştı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Sarıhasan Mahallesi'nde emekli polis memuru Cemil Ç., arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan amcasının oğlu taksici Bahattin Ç.'yi tarlaya girerken yolunu keserek tabancayla vurdu.

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3 çocuk babası Bahattin Ç. hayatını kaybederken, Cemil Ç. kayıplara karıştı. Bahattin Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Emekli polis, arazi kavgasında amcasının oğlunu öldürüp kaçtı - 1. Resim
Cemil Çakır

Polis ekipleri firari zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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