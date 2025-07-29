Emekli polis, arazi kavgasında amcasının oğlunu öldürüp kaçtı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun'da emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürüp kayıplara karıştı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Sarıhasan Mahallesi'nde emekli polis memuru Cemil Ç., arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan amcasının oğlu taksici Bahattin Ç.'yi tarlaya girerken yolunu keserek tabancayla vurdu.
HER YERDE ARANIYOR
3 çocuk babası Bahattin Ç. hayatını kaybederken, Cemil Ç. kayıplara karıştı. Bahattin Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Polis ekipleri firari zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar