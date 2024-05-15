Emniyet'ten 'yasa dışı dinleme' iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddialarını yalanladı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce “Yasa dışı dinleme yapıldığı” ile ilgili çıkan haber ve iddialar ASILSIZDIR ve KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR" denildi.