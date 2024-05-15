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Emniyet'ten 'yasa dışı dinleme' iddialarına yalanlama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emniyet&#039;ten &#039;yasa dışı dinleme&#039; iddialarına yalanlama
Egm, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Yasa Dışı Dinleme, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddialarını yalanladı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce “Yasa dışı dinleme yapıldığı” ile ilgili çıkan haber ve iddialar ASILSIZDIR ve KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR" denildi.

Emniyet'ten 'yasa dışı dinleme' iddialarına yalanlama - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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