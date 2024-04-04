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Erdal Beşikçioğlu'nun makam koltuğu 'uçarak' geldi!

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Ankara Etimesgut’ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni önde kapatan CHP’li Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını devraldı. Devir teslim törenine MHP'li Enver Demirel katılmazken, odada başkanlık koltuğunun bulunmaması dikkat çekti. Beşikçioğlu'nun koltuğu orada bulunan vatandaşlar tarafından elden ele getirildi. Beşikçioğlu da "Koltuk uçarak geliyor yalnız. Vatandaş koltuğu da getirdi" diye konuştu.

Ankara’nın Etimesgut Belediyesi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde el değiştirdi. Seçimi, Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Enver Demirel’in önünde kapatan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’un yeni belediye başkanı oldu.

Devir teslim törenine MHP'li Enver Demirel katılmadı. Beşikçioğlu da görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devralırken, makam odasında başkanlık koltuğunun olmaması dikkat çekti.

Beşikçioğlu'nun makam koltuğu odadaki vatandaşlar tarafından elden ele getirilirken yeni başkan da "Koltuk uçarak geliyor yalnız. Vatandaş koltuğu da getirdi"

"BEN KENDİMİ ANLATTIM, ONLARDAN KENDİLERİNİ DİNLEDİM"

Beşikçioğlu, mazbatasını aldıktan sonra belediye binası önünde yaptığı konuşmada, “Tam 90 gün ilçemizin sokaklarında, caddelerinde tek tek buluşup onlarla sohbet ettik. Üstelik gözlerimizin içine baka baka. Dertleştik, güldük, gülüştük, üzüldük. Ben kendimi anlattım, onlardan kendilerini dinledim. Bir oy istedim eğer uygun görürlerse diye. Dostlar oylarımızı helal ediyor muyuz? Başkanınızda size helal ediyor” ifadesini kullandı.

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