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Haberler > Politika > Erdal Beşikçioğlu, 'Vali' filmini işaret etti: Artık protokol kapıları olmayacak

Erdal Beşikçioğlu, 'Vali' filmini işaret etti: Artık protokol kapıları olmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdal Beşikçioğlu, &#039;Vali&#039; filmini işaret etti: Artık protokol kapıları olmayacak

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medyada projelerini sıralayarak "Herkes Vali filmindeki gibi vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir yönetim istediklerini söyledi. Artık belediyede protokol kapıları falan olmayacak. Filmdeki uygulamaların gerçeğe dönüşmesini istiyor vatandaş" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Pek çok yerde sürpriz sonuçların elde edildiği seçimde CHP, birinci parti oldu. Ankara'nın Etimesgut ilçesi de el değiştirerek ana muhalefet partisine geçti.

Yüzde 56'lık oy oranıyla Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaptı. Doğrudan iletişimin olacağı bir yönetim istediğini belirten Beşikçioğlu Vali filmini işaret ederek şunları söyledi:

PROJELERİNİ SIRALADI

Eryaman Metrosu ile Çayyolu Metrosu'nu bağlayacak raylı sistem projesini Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacağız.

Etimesgut'ta 3 tane üniversite var, ayrıca diğer üniversiteler de komşu ilçelerde ama Etimesgut'ta 1 tane bile öğrenci yurdumuz yok. Öğrenci yurdu açacağız.

Eğitim seviyesi yüksek bir nüfus olmasına rağmen sosyal ve kültürel etkinlikler sınırlı. Etimesgut'ta oturanlar, etkinlikler için merkeze gitmek zorunda. Biz Etimesgut'ta sosyal ve kültürel etkinlikleri başlatacağız, vatandaşlarımız merkeze gitmek zorunda kalmayacak.

Erdal Beşikçioğlu, 'Vali' filmini işaret edip 'Yönetim böyle olacak' dedi: Artık protokol kapıları olmayacak - 1. Resim

'BELEDİYEDE PROTOKOL KAPISI OLMAYACAK'

Seçim çalışmalarında bana herkes Vali filmindeki gibi vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir yönetim istediklerini söyledi.

Erdal Beşikçioğlu, 'Vali' filmini işaret edip 'Yönetim böyle olacak' dedi: Artık protokol kapıları olmayacak - 2. Resim

Artık belediyede protokol kapıları falan olmayacak. Filmdeki uygulamaların gerçeğe dönüşmesini istiyor vatandaş.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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