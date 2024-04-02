Behzat Ç rolüyle tanınan Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'un yeni başkanı oldu

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bırakırken Erdal Beşikçioğlu namıdiğer Behzat Ç, CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yerel yöneticilerini seçen seçmen, Ankara Etimesgut'ta tercihini CHP adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'ndan yana kullandı.

Behzat Ç rolüyle hafızalara kazınan Ankaralı oyuncu bu seçimde belediye başkan adayı olarak gösterilen ünlüler arasında yer aldı.

Ankaralıların Behzat Amiri, 20 yıldan sonra Etimesgut'u MHP'den aldı.

Ankara Etimesgut ilçe belediye başkanlığında MHP'li aday ve eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile yarışan Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56.62 oy oranıyla seçimi kazandı.

5 Ocak 1970 Ankara doğumlu olan Erdal Beşikçioğlu, 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümünden mezun oldu.

Devlet tiyatrolarında oyuncu olarak görev alan Beşikçioğlu, 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Müdür Vekili olarak görev aldı. 2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

2006-2008 yıllarında "süper vali Recep Yazıcıoğlu"nun hayatının anlatıldığı Köprü dizisinde Faruk Yazıcı karakterini canlandırmıştır.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, 46 Yok Olan, Adı Efsane dizilerinde rol aldı.

Elvin Beşikçioğlu ile evli olan oyuncunun bu evlilikten bir kızı ve bir oğlu bulunmaktadır.