Erdoğan ISS’deki Gezeravcı'yla konuştu: İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın

23 Ocak 2024 06:14 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 06:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaydaki astronotumuz Alper Gezeravcı’yla bağlantı kurup başarılar diledi. Erdoğan, söz konusu bağlantıda şu ifadeleri kullandı: Millî Uzay Programı’mız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun. Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık. Orada bulunmandan kıvanç duyuyoruz.

Alper, orada farklı ülkelerden gelen astronotlara Türkiye’nin selamlarını ilet. Uzay alanında uluslararası iş birliklerimizi güçlendirirken, yürüttüğümüz çalışmalarla yeni teknolojilere öncülük etmeyi amaçlıyoruz.

"İLKSİN AMA SON OLMAYACAKSIN"

Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın, pek çok evladımız bu alana yönelecek ve senin izinden gidecek. Artık Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah bu yolculuğumuz güçlenerek devam edecektir.

"VÜCUDUMUZDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ HİSSETMEYE BAŞLADIK"

Gezeravcı ise uzay istasyonundaki ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladığını belirterek şöyle konuştu: Yer çekimsiz ortamda bulunmak hakikaten çok farklı bir deneyim. Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren değişiklikleri hemen hissetmeye başladık. Normalde bütün vücuduma dağılması gereken sıvılar, başta kan olmak üzere, yer çekimi olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Bu sebeple yüz çehrem şişkin görünüyor. Bazı görme sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflıkları oluşabiliyor. Çok şükür bende bunlara ilişkin hiçbir emare yok. Bu etkileri azaltmak için özel egzersiz programları uyguluyorum.

"BÜTÜN DENEYLERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Planlı takvim dâhilinde deneylerimize başladım. Buradaki görevim boyunca bütün bu deneyleri tamamlayıp, sonuçlarını beraberimde ülkemize getirmek üzere kayıt altına alacağım.

Kendimize olan öz güvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkân tanıdınız. Bunun için size minnettarım Sayın Cumhurbaşkanı’m.