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    Erdoğan ISS’deki Gezeravcı'yla konuştu: İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası uzay istasyonunda (ISS) 14 günlük bilim görevine başlayan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yla konuştu.

    Erdoğan ISS’deki Gezeravcı&#039;yla konuştu: İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaydaki astronotumuz Alper Gezeravcı’yla bağlantı kurup başarılar diledi. Erdoğan, söz konusu bağlantıda şu ifadeleri kullandı: Millî Uzay Programı’mız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun. Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık. Orada bulunmandan kıvanç duyuyoruz.

    Alper, orada farklı ülkelerden gelen astronotlara Türkiye’nin selamlarını ilet. Uzay alanında uluslararası iş birliklerimizi güçlendirirken, yürüttüğümüz çalışmalarla yeni teknolojilere öncülük etmeyi amaçlıyoruz.

    Erdoğan ISS’deki Gezeravcı'yla konuştu: İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın

    "İLKSİN AMA SON OLMAYACAKSIN"

    Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın, pek çok evladımız bu alana yönelecek ve senin izinden gidecek. Artık Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah bu yolculuğumuz güçlenerek devam edecektir.

    Erdoğan ISS’deki Gezeravcı'yla konuştu: İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın

    "VÜCUDUMUZDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ HİSSETMEYE BAŞLADIK"

    Gezeravcı ise uzay istasyonundaki ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladığını belirterek şöyle konuştu: Yer çekimsiz ortamda bulunmak hakikaten çok farklı bir deneyim. Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren değişiklikleri hemen hissetmeye başladık. Normalde bütün vücuduma dağılması gereken sıvılar, başta kan olmak üzere, yer çekimi olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Bu sebeple yüz çehrem şişkin görünüyor. Bazı görme sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflıkları oluşabiliyor. Çok şükür bende bunlara ilişkin hiçbir emare yok. Bu etkileri azaltmak için özel egzersiz programları uyguluyorum. 

    Erdoğan ISS’deki Gezeravcı'yla konuştu: İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın

    "BÜTÜN DENEYLERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

    Planlı takvim dâhilinde deneylerimize başladım. Buradaki görevim boyunca bütün bu deneyleri tamamlayıp, sonuçlarını beraberimde ülkemize getirmek üzere kayıt altına alacağım.

    Kendimize olan öz güvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkân tanıdınız. Bunun için size minnettarım Sayın Cumhurbaşkanı’m.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanGezeravcıUzayTürk Astronot
    Haberler > Gündem > Erdoğan ISS’deki Gezeravcı'yla konuştu: İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın
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