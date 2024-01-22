Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptı

22 Ocak 2024 14:56 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 15:38

Türkiye, ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptı. İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulundu. Gezeravcı, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuruldu.

GÖRÜNTÜLÜ CANLI YAYIN YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüntülü olarak görüştü. Gezeravcı, Erdoğan'a deneyler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'ya "Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum. Orada bulunmadan kıvanç duyuyoruz." dedi.

"ÇOK FARKLI BİR DENEYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada olmak nasıl bir duygu, ne gibi çalışmalar yapıyorsun.?" sorusuna Gezeravcı, "Kendinizi bir kuş misali hafif hissediyorsunuz. Çok farklı bir deneyim. Deneyler yapıp sonuçlarını ülkemize getireceğim." şeklinde cevap verdi.

Gezeravcı görüşmede, “Gayet iyiyim. Türk astronot ve bilim misyonunda görev almaktan mutluluk duyuyorum.” dedi. “Ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda taşımanın gururunu yaşıyorum.” diyen Gezeravcı, “Kendimize olan özgüvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkan tanıdınız, bunun için size minnettarım sayın Cumhurbaşkanım.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeninin devamında Gezeravcı’ya görevinin hangi aşamasında olduğunu sordu.

Gezeravcı, şöyle cevapladı;

Öncelikle yer çekimsiz ortamda bulunmak çok farklı bir deneyim. 8 ayı aşan süre eğitimin ardından, görevime planlı şekilde başladım. Türk astronot ve bilim misyonumuzun en önemli kısmını teşkil eden, bilimsel deneylerimizi hassas şartlarda istasyondaki yerlerine aktarmaktı. Deney düzeneklerimizi Drogon kapsülünden istasyon içerisindeki deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek ilk adımı tamamladım. Bunun ardından da planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Deneyleri tamamlayıp, ülkemize getirmek üzere kayıt altına alıyor olacağım.

"PİLOT OLARAK ÇIKTIĞIN İRTİFADAN ÇOK DAHA ÖTEYE GEÇTİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı’ya uzay yolculuğunun nasıl geçtiğine yönelik bir soru yöneltti. “Pilot olarak çıktığın irtifadan çok daha öteye geçtin.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eminim zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadın.” ifadesini kullandı.

Gezeravcı, Erdoğan’a şu cevabı verdi;

Yolculuğun ilk kısmının amacı Dünya’nın yer çekimine maruz kaldığımız alt atmosfer bölümünü aşarak uzaya ulaşmaktı. Bu kısım yaklaşık 10 dakika sürdü. Yolculuğumuzun en riskli bölümü buydu. Ardından yaklaşık 200 kilometrelik yörüngede Dünya çevresinde tur atarak, hız ve irtifa ayarlamalarını gerçekleştirmeye başladık. Sonrasında istasyonun bulunduğu yörüngeye çıkıp kenetlenmeyi gerçekleştirdik.

"ŞU ANA KADAR HİÇBİR PROBLEM YOK"

Erdoğan, Gezeravcı’ya uzaydaki ortamın vücudunu nasıl etkilediğini de sordu. Gezeravcı, vücudundaki belirgin değişiklikleri anlattı. “Burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar, vücudumun üst kısımlarına birikiyor.” diyen Gezeravcı, “Şu ana kadar bende hiçbir problem yok.” şeklinde konuştu.

20 OCAK'TA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

20 Ocak'ta Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 36 saat süren yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlenmişti.

Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan UUİ'ye kenetlenme anı, Axiom Space'in internet sitesinden canlı yayınlanmıştı.

Böylece ülke tarihinde bir ilk gerçekleşerek ilk defa bir Türk uzaya ayak basmıştı.

DENEYİMLERİNİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞACAK

Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek.

Samsun, Kocaeli,Hatay,Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.

Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek.

Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.