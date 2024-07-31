Erdoğan, Kenan Işık'ın cenazesine katılacak
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Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden oyuncu Kenan Işık için dün AKM'de tören düzenlenmişti. Kenan Işık bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kenan Işık'ın cenazesine katılacağı bildirildi.
2014 yılında spor salonunda geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren sanatçı Kenan Işık, yaşam mücadelesi veriyordu. Usta oyuncu, o tarihten bu yana komada bulunuyordu. Bir süre Almanya'da tedavi gören Işık, geçtiğimiz gün hastanede hayatını kaybetti.
Usta sanatçı için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenmişti. Törene birçok ünlü isimden katılım olmuştu.
Işık'ın cenazesi bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kenan Işık'ın cenazesine katılacağı bildirildi.
KENAN IŞIK KİMDİR?
1947 yılı Malatya doğumlu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunuydu. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı.