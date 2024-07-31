Erdoğan, Kenan Işık'ın cenazesine katılacak

Düzenleyen: Çağla Çağlar 31 Temmuz 2024 13:04 - Güncelleme: 31 Temmuz 2024 13:22 - Güncelleme:

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Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden oyuncu Kenan Işık için dün AKM'de tören düzenlenmişti. Kenan Işık bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kenan Işık'ın cenazesine katılacağı bildirildi.