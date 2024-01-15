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    Erdoğan son dokunuşları yapıyor, aday listeleri revize sonrası açıklanacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AK Parti’de 48 ilin birçoğunda adaylar netleşti. Bazı isimler, çarşamba günü grup toplantısında açıklanabilir. Cumhurbaşkanı da liste üzerinde çalışıyor

    Erdoğan son dokunuşları yapıyor, aday listeleri revize sonrası açıklanacak
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - AK Parti’de dün gerçekleştirilmesi planlanan ve şehitlerin acısı sebebiyle ertelenen aday tanıtım toplantısı ay sonuna doğru yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sık sık bir araya gelen Aday Tespit Komisyonu yoğun şekilde çalışıyor. 7 Ocak’ta 26 ilin adayını duyuran AK Parti, kalan 48 ilin belediye başkan adayını da en kısa sürede ilan etmeyi planlıyor. İstanbul’da olduğu gibi Ankara’daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak.

    48 İLİN BİRÇOĞUNDA ADAYLAR NETLEŞTİ

    Bu ay sonunda bütün adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi bekleniyor. İlçeler için de ayrı bir program öngörülüyor. Öte yandan seçim beyannamesinin de aday tanıtım programında ilan edilebileceği söyleniyor. Bu arada, Erdoğan’ın, çarşamba günü AK Parti grup toplantısında bazı illerin adaylarını açıklayabileceği ifade ediliyor. 48 ilin birçoğunun adaylarının netleştiği öğrenilirken, liste üzerinde son revizelerin yapıldığı, çalışmaların daha çok ilçe bazında yürütüldüğü kaydediliyor. İlçelerin şubatta peyderpey duyurulacağı belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AK PARTİSeçimAdayYerel Seçim
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