'94 ruhu' ile çalışacağız diyen Murat Kurum, eski AK Parti İstanbul il başkanlarıyla görüştü

14 Ocak 2024 19:21 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 19:27

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken, siyasi partilerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti'nin önceki dönem İstanbul il başkanlarıyla bir araya geldi.

'23 YILLIK BAŞARI 94 RUHUNDA SAKLI'

Aday gösterilmesinin ardından sık sık '94 ruhu' ile çalışacaklarını dile getiren Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, Aziz Babuşcu, Bayram Şenocak, Mehmet Müezzinoğlu ve Alaaddin Büyükkaya ile görüştü. Kurum'a, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'nin 23 yıllık başarısı bu 94 ruhunda saklı. Bizi bu ruh, 31 Mart zaferine taşıyacak. Bugün İstanbul'un dünü, bugünü ve yarınları olan partimizin önceki dönem İstanbul İl Başkanlarıyla bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Şimdi İstanbul, sadece İstanbul için biriz, birlikteyiz!" ifadelerine yer verdi.

'İSTANBULUMUZ MURADINA KAVUŞACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak Pazar günü düzenlenen aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin İBB Başkan adayının Murat Kurum olduğunu resmen açıklamış, "İstanbulumuz Muradına kavuşacak" demişti.

Adaylık toplantısı sonrası İstanbul İl Başkanlığı Binası'na giden Murat Kurum burada hedeflerini anlatarak "İstanbul'a aday olmak büyük bir onur, büyük bir sorumluluk. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız" demişti.

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Mimar Kemal Lisesi’ni bitirdikten sonra, Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

1999 yılında mezun olan Kurum, 2005 yılına kadar özel sektörde çalıştı. Kamu sektörüne 2005 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) giren Kurum, Uygulama Daire Başkanlığı’nda uzman olarak çalışmaya başladı.

TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu.

2009’dan, Bakan olduğu 2018’e kadar ise Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

2017 yılında ise Selçuk Üniversitesi’nde Kentsel Dönüşüm alanında yüksek lisans yaptı.

47 yaşındaki Murat Kurum, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ilk kabinede, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak göreve başladı. 2021 yılında bakanlığın adı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değişti. Bakanlığı döneminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak adlandırdığı Kanal İstanbul Projesi’ni, “Türkiye'yi dünyada lider ülke yapacak bir projedir” sözleriyle savundu.

Bakanlığı döneminde de adı sık sık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Kurum, Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinde tüm kabine üyelerini milletvekilliğine aday gösterme kararı alması üzerine İstanbul’dan milletvekili adayı oldu.

Murat Kurum seçim kampanyasını, deprem riskine karşı alınacak önlemler kapsamında İstanbul’daki kentsel dönüşüm projeleri üzerine kurdu. Kurum bu süreçte, İstanbul'da 379 bin bağımsız bölüm için 66 bin binanın başvuru yaptığını ve 5 yıl içinde dönüşümü bitirecekleri vaadinde bulundu.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından bir süre bölgede kalan Kurum, 11 ildeki 5 milyon 919 bin bağımsız bölümün yerinde incelemesini yaptıklarını, Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla çalıştıklarını, deprem bölgesindeki kültür, demografik yapı, doğa, iklim ve çevreyi de içine alacak tasarımla konutları inşa edeceklerini savundu.

14 Mayıs seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçilen Kurum, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Şengül Kurum ile evli olan Murat Kurum 3 çocuk babası.