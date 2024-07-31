Erdoğan'dan dünyaya İsrail uyarısı: Bu işin sonu çok kötü bitecek

İsrail’in artık insanlık için bir tehdit olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı “Daha geç olmadan bu barbarlık artık durdurulmalıdır” dedi. Kendisini tehdit eden İsrail Dışişleri Bakanı’na “Klavye soytarısı” yakıştırması yapan Erdoğan “Hadsiz mesajları bizi korkutmaz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li vekil Namık Tan’ın ‘Mavi Vatan’ ile ilgili sözlerini eleştirerek “Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir” dedi.

Ankara’da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın kendisini hedef alan açıklamalarına da “Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz” sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışında sahnelenen görüntüyü ise ‘ahlaksızlık ve rezalet’ olarak tanımladı. İşte Erdoğan’ın sözlerinde öne çıkanlar:

◾ (CHP) Türkiye’nin çıkarlarını savunmak yerine Mavi Vatan’a ‘masal’ diyerek, ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar.

◾ Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatan’ımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.

◾ Bizim çizgimiz, karakterimiz bellidir. Biz, başına vurunca ekmeği alınan bir ülke değiliz.

◾ (Gazze) Batılı liderler, görevi uluslararası güvenliği sağlamak olan kuruluşlar bu vahşeti neredeyse 300 gündür sadece uzaktan seyrediyorlar.

◾ Geçtiğimiz yüzyılın en lanetli figürü olan Hitler’i gölgede bırakacak bir barbarlığa imza attılar. Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür.

◾ Ne başkalarının hakkına el uzatırız ne birilerine hakkımızı yedirtiriz. Kardeşlerimizi de en zor günlerinde yalnız ve çaresiz bırakmayız.

◾ İsrail’in istilacı politikalarının tüm bölgeyi tehdit ettiğini görmek için daha kaç bin çocuğun ölmesi lazım, bakınız bu gidiş, gidiş değildir. Batı’nın sergilediği bu iki yüzlü politikanın sonu sanırım ki çok kötü bitecek.

◾ Hukuk tanımaz İsrail devleti sadece Filistin, Lübnan için değil gelinen noktada artık tüm insanlık için, tüm dünya için tehdittir.

◾ Bölgemizde güvenliğini, saldırganlıkta, katliam ve toprak gaspında arayan yegâne ülke İsrail’dir, terör örgütü gibi hareket eden ülke İsrail’dir.

◾ (İsrail yönetimi) Daha geç olmadan, bu soykırım, bu vahşet, bu barbarlık, insanlığın ittifakıyla artık derhâl durdurulmalıdır.

TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYİZ

◾ Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez, inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez.

◾ İstedikleri kadar çirkinleşsinler, çukurlaşsınlar, Tayyip Erdoğan’ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamazlar. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz.

◾ (Paris Olimpiyatları) Paris’te yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesidir.

◾ Paris’teki rezil sahne, sadece Katolik âlemini sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti.

◾ Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP’NİN TAVRI İBRET VERİCİ

◾ Olimpiyatlar, insan tabiatını bozan, aileyi ifsat eden, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir.

◾ (Paris Olimpiyat Oyunları açılışı) İlk fırsatta Sayın Papa’yı arayacağım. Hristiyan âlemine, tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım.

◾ LGBT sapkınlığını ‘özgürlük’ olarak lanse edenlerin başörtülü sporculara tahammül edememesi, bunların kafalarındaki özgürlük tarifini de ortaya koymaktadır.

◾ Cinsiyetsizleştirme projelerinin ülkemizde hamiliğini bölücü örgütün siyasi uzantılarının ve CHP’li belediyelerin üstlenmesi gerçekten ibret vericidir.

KISA SÜREDE HAL YOLUNA KOYACAĞIZ

Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeye imza atan Meclis’e teşekkür eden Erdoğan “Meclis milletin sözünü dinledi. Milletimizin acil çözüm beklediği başıboş köpek meselesini, hükûmet, yerel yönetimler ve hayvanseverler el ele vererek kısa sürede hal yoluna koyacağız” dedi.