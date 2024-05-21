Erdoğan'dan Gazze mesajı! Uluslararası toplumu hedef aldı

Erdoğan, Ciolacu ile ortak basın toplantısında konuştu: Romanya ile ticarette hedef 15 milyar dolar

Erdoğan, Ciolacu ile ortak basın toplantısında konuştu: Romanya ile ticarette hedef 15 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile düzenlediği basın toplantısının ardından İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze soykırımını değerlendirdi. Erdoğan, "İsrail mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Müttefikimiz Romanya’nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren sürdürdüğü Gazze soykırımına uluslararsı toplumun sessiz kaldığını vurgulayan Erdoğan, Romanya'nın bu konuda gereken katkıyı sağlayacağına inandığını belirtti.

Erdoğan'ın değerlendirmesinde öne çıkanlar ise şöyle:

PKK VE FETÖ İLE ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Savunma sanayisi ve askerî alandaki iş birliğimiz Romanya’yla ilişkilerimizin önemli sacayaklarından birini teşkil ediyor. Romanya’yla gerek ikili düzeyde gerek NATO çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunarak bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlıyoruz. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya’dan beklentilerimizi Sayın Başbakan’la paylaştım. Romanya’da yaşayan Türk ve Türk Tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz.

ULUSLARARASI TOPLUMA SESLENDİ

İsrail mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Müttefikimiz Romanya’nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum.

İLİŞKİLER İLERİYE TAŞINACAK

Görüşmelerimizde, Ukrayna’da üçüncü yılına giren savaşın gidişatını da ele aldık. Türkiye, savaşın başlangıcından bu yana çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini ve Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetinin sağlanması konusunda önemli katkılar sundu, sunmaya da devam ediyor. NATO müttefikimiz, stratejik ortağımız ve Karadeniz’den komşumuz Romanya’yla ilişkilerimizi, ülkelerimizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.