Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Beştepe'de Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu'yu resmi bir törenle karşıladı. Ziyarette 11 icracı bakan ve Romanya'daki Türk ve Türk Tatar toplumlarının temsilcileri olan iki soydaş milletvekili de eşlik ediyor.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Erdoğan'ın Ankara Beştepe davetine icabet etti. Ciolacu 6 yıl aradan sonra Başbakan olarak ilk kez Türkiye'ye geldi. Erdoğan'ın kabulu ile ikili ilişkide yeni dönem başladı.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Ciolacu, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK BİLDİRİ

Başbakan Ciolacu'nun bu ziyareti çerçevesinde imzalanacak Ortak Siyasi Bildiri'yle iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) ihdas edilecek ve bu mekanizmanın ilk toplantısı gerçekleştirilecek. 11 bakanın katılımıyla gerçekleştirilecek olan YDSK toplantısında ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

TİCARETTE HEDEF: 15 MİLYAR DOLAR

Başta ekonomi olmak üzere savunma, ulaştırma, tarım, turizm ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirlikleri görüşme kapsamında değerlendirilmesi planlanıyor. Öte yandan 10 milyar doların üzerindeki ticaret hacminin, ortak hedef çerçevesinde 15 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımların olduğu öngörülüyor.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/tarihin-en-buyuk-surgununun-uzerinden-160-yil-gecti-cumhurbaskani-erdogan-cerkes-kardeslerimizi-yad-etti-1041877

Ayrıntılar geliyor...