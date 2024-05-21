Resmi Gazete kararına göre Romanya vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs günü Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu’yu resmi bir törenle karşılayacak. Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından ise Romanya vatandaşlarına vize kalktı mı, vizesiz girebilecekler mi soruları gündeme geldi.

Romanya vatandaşlarına sağlanan vize muafiyetinin ardından kaç gün kalabilecekler, vize olmadan girebilirler mi soruları merak edilirken karar Resmi Gazete'de dün gece yayınlandı.

Gazete'de yer alan karara göre, Romanya vatandaşlarına vize kolaylığı geldi. Yer alan ifade ise şöyle oldu:

"Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. maddesi gereğince karar verildi"

Recep Tayyip Erdoğan bugün Marcel Ciolacu’yu ağırlayacak. Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı düzenlenecek ve ardından anlaşmalar için imza töreni yapılacak. İki ismin bugün ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Yunus Emre Enstitüsü Şeref Ateş ise "Romanya’nın coğrafi yakınlığı, kültürel benzerlikleri ve stratejik ortaklıkları göz önüne aldığımızda Tercihim Türkçe Projesi büyük önem taşıyor. Romanya devlet okullarında Türkçe dersi ilkokul birinci sınıftan lise sona kadar her sınıfta seçilebilecek” sözlerini söylemişti.