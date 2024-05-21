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Rumenler Türkiye'ye vizesiz girebilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rumenler Türkiye&#039;ye vizesiz girebilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Romanya Başbakanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geliyor. Ziyaret öncesi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Romanya vatandaşlarına vize kolaylığı sağlandı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı düzenlenecek. Daha sonra anlaşmalar içim imza töreni düzenlenecek ve iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. Bu arada ziyaret öncesi Romanya vatandaşlarına vize kolaylığı getirildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda "Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. maddesi gereğince karar verildi" denildi.

Rumenler Türkiye'ye vizesiz girebilecek - 1. Resim

TÜRKÇE SEÇMELİ DERS

Dün açıklama yapan Yunus Emre Enstitüsü Şeref Ateş, "Tercihim Türkçe Projesi" ile Romanya Devlet Okullarında Türkçe'nin seçmeli dil dersi olduğunu duyurmuştu. Ateş "Romanya’nın coğrafi yakınlığı, kültürel benzerlikleri ve stratejik ortaklıkları göz önüne aldığımızda Tercihim Türkçe Projesi büyük önem taşıyor. Romanya devlet okullarında Türkçe dersi ilkokul birinci sınıftan lise sona kadar her sınıfta seçilebilecek” demişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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