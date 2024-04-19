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Erdoğan Romanyalı mevkidaşıyla görüştü: Gündemde NATO genel sekreterliği var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan Romanyalı mevkidaşıyla görüştü: Gündemde NATO genel sekreterliği var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO genel sekreterliği adaylığı gündeme gelen Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanyalı mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
 
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel, bölgesel konular ile Iohannis'in gündeme gelen NATO genel sekreterliği adaylığı ele alındı. 
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; iki ülkenin üst düzey diyaloğunu artırması gerektiğini, bunun için iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının yararlı olacağını ifade etti.
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Görüşmede Sayın Iohannis’in NATO genel sekreterliği adaylığı gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör başta olmak üzere küresel ve bölgesel meydan okumalar karşısında NATO ülkelerinin güvenlik ve çıkarlarına hizmet edecek, İttifak'ın birliğini güçlendirecek, dayanışma ruhunu koruyup zenginleştirecek, NATO'nun savunma ve güvenlik bağlantılı istişarelerdeki asli rolüne öncelik verecek bir genel sekreterin seçilmesi gerektiğini ifade etti."
 
 

 
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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