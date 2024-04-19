Arjantin'den NATO'ya katılma talebi: Bizi de alın!
Dünya Haberleri / Associated Press
Arjantin, resmi olarak NATO'ya katılma talebinde bulunarak batılı güçlerle siyasi bağlarını güçlendirme niyetinde olduğunu gösterdi.
Arjantin'in talebi, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana'nın Brüksel'de Arjantin Savunma Bakanı Luis Petri ile gerçekleştirdiği bölgesel güvenlik sorunları toplantısı sırasında geldi.
Geoana, Arjantin'in ittifaka katılma teklifini memnuniyetle karşıladığını ve bunun, NATO'nun coğrafi alanı içinde olmayan ülkeler için değerli olduğunu ifade etti. NATO üyeliği şu anda Avrupa ülkeleri, Türkiye, Kanada ve ABD ile sınırlıdır.
NATO karargahında konuşmasına devam eden Geoana, "Arjantin Latin Amerika'da önemli bir rol oynuyor. Daha yakın siyasi ve pratik işbirliği ikimize de fayda sağlayabilir." ifadelerinde bulundu.
BAŞKAN MİLEİ'NİN ROLÜ
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, başkan olarak görev yaptığı son dört ay boyunca, Arjantin'in dış politikasını neredeyse ABD'ye koşulsuz destek verecek şekilde yeniden şekillendirdi. Bu durum, geçmiş yönetimlerin Washington ve Avrupalı müttefiklerle ilişkilerde gevşek bir politika izlemesinin ardından Arjantin'in küresel ekonomide öne çıkarma çabasının bir parçası olarak görülüyor.
ABD ARJANTİN'E FİNANSMAN SAĞLADI
Kaynak: Associated Press