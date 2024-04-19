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İran saldırısının ardından uzman isimden dikkat çeken İsrail yorumu: Beter olurlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran saldırısının ardından uzman isimden dikkat çeken İsrail yorumu: Beter olurlar

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi YouTube kanalına konuk olan emekli Büyükelçi Aydın Nurhan, İsrail-İran gerginliğine dair açıklamalarda bulundu. Bölgede bir tiyatro döndüğüne vurgu yapan Nurhan, "İsrail, Amerika bunlar bu bölgede özellikle de Türkiye'de tutunamazlar. İsrail'in amaçlarının sonu yok. Onlar Orta Doğu'nun yabancı çiçeği. Yarın Amerika onları öyle bir harcar ki itlerden beter ederler. Farkında değiller." dedi.

İsrail’in İran’ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıya, İran da geçen hafta büyük etki meydana getirmeyen bir füze saldırısıyla cevap vermişti. İsrail ise bu sabah yine etki oranı düşük bir misilleme gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE GİBİ BİR GÜÇ KARŞISINDA TUTUNAMAZLAR"

Bölgede tansiyon yükselirken Türkiye Gazetesi Youtube kanalında "Alper Altun ile Bi Bakalım" yayında son gelişmeler ele alındı. Emekli büyükelçi Aydın Nurhan, İsrail'in büyük hatalar yaptığını söyledi.

Nurhan, "İran da İsrail de açıklamalarında misillemeler için küçük şeyler diyor. Büyük resme bakmak lazım. Tiyatro mu bu... İsrail ne istiyor bu bölgede? Ve bu istekler gerçekleşebilir mi? Bütün Orta Doğu senin olacak, halklar sana itaat edecek, eee? Türkiye gibi bir güç karşısında tutunamazlar... ABD'de de burada tutunamaz. Afganistan'da bile tutunamadılar." dedi.

İran saldırısının ardından uzman isimden dikkat çeken İsrail yorumu: Beter olurlar - 1. Resim

Alper Altun - Aydın Nurhan

"İTLERDEN BETER OLURLAR"

Nurhan sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail'in amaçlarının sonu yok. Onlar Orta Doğu'nun yabancı çiçeği. Buradaki halklarla uzlaşmaları lazım. Yarın Amerika sizi öyle bir harcar ki itlerden beter ederler. Farkında değiller."

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Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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