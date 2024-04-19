Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. İsrail'in İran'a saldırısını değerlendiren Erdoğan, "İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziya olmayan bir açıklama yok." dedi.

İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırmasının ardından İran, geçen hafta İsrail'e misilleme saldırısı yapmıştı. İsrail de dün gece İran'a yönelik saldırı düzenledi.

AÇIKLAMALAR ART ARDA

Saldırılarda kayıp yaşanmazken dünyadan art arda açıklamalar geldi. Bölgede ise tansiyon yeniden yükseldi. Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğunu duyurdu.

ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, "İsrail-İran gerginliği... İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziya olmayan bir açıklama yok. İran'ın açıklamalarında hakikaten bu doğru söylüyor diyemiyorsunuz. İsrail'e zaten hiç diyemiyorsunuz. ABD'den açıklamaları da öyle... Amerika ne yazık ki İsrail'in yanında duruşunu ortaya koyuyor. Biz zaten farklı bir şey beklemiyorduk"dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Şimdi seçim de bitti ve Irak'a olan bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret. Önce Bağdat. Bağdat'taki Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yapacağımız görüşmelerden sonra Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil'de de kuzey Irak sorunlarını aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Irak-Türkiye ilişkilerini genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak.

"ALMANYA CUMHURBAŞKANI İLE BİRÇOK KONUYU ELE ALACAĞIZ"

(Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye ziyareti) Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile geçmişten gelen dostluklarımız var. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari birçok konuyu ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanının burada bizimle ilgili yapacağı görüşmelerde de Almanya-Türkiye ilişkilerini nasıl daha ileriye taşıyabiliriz bunlarla ilgili görüşmeler olacak.

"MİÇOTAKİS İADE-İ ZİYARET YAPACAK"

Sayın Miçotakis'in ziyareti bir nevi iade-i ziyarettir. Bu ziyaret Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir. Biz Türkiye-Yunanistan ilişkilerini çok daha iyi bir konuma nasıl ulaştırabiliriz bunlarla ilgili görüşmelerimiz olacak."