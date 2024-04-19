Türkiye'den İsrail-İran gerilimi hakkında ilk açıklama

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Nisan 2024 12:54 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 13:06 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada 'kalıcı bir çatışma'ya dönme riskine dikkat çekti. Açıklamada, "Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.