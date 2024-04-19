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Türkiye'den İsrail-İran gerilimi hakkında ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den İsrail-İran gerilimi hakkında ilk açıklama

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada 'kalıcı bir çatışma'ya dönme riskine dikkat çekti. Açıklamada, "Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.

İsrail'in İran'a misilleme saldırısının ardından Türkiye'den ilk resmi açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, açıklamayı sosyal medya hesabından yayımladı.

'KALICI BİR ÇATIŞMAYA DÖNME RİSKİ BULUNUYOR'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşmesi riski bulunmaktadır. 

Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.

'BARIŞ' ÇAĞRISI

Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır."

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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