Elon Musk'tan İsrail-İran yorumu! Roketlerin nereye gönderilmesi gerektiğini söyledi
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ünlü iş adamı Elon Musk, İsrail ile İran arasındaki gerilime dair bir paylaşım yaptı ve roketlerin yıldızlara gönderilmesi gerektiğini söyledi.
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in ve Tesla otomotiv şirketinin CEO'su, aynı zamanda sosyal medya platformu X'in sahibi iş adamı Elon Musk, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği misillemenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Musk paylaşımında, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İ ZİYARET ETİ, GAZZE'YE DAVET EDİLDİ
Kasım ayında İsrail'i ziyaret eden Musk, bu ziyaretin ardından İsrail bombardımanının neden olduğu yıkımın boyutlarını görmesi için Gazze'ye davet etmişti.
STARLİNK ORTADOĞU SEMALARINDA
Musk'ın kurduğu uzay aracı ve uydu iletişim şirketi SpaceX'e bağlı uydu internet ağı Starlink ise şubat ayında İsrail'de ve Gazze Şeridi'nin bazı kısımlarında faaliyet göstermek üzere ruhsat almıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi