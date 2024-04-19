Elon Musk'tan İsrail-İran yorumu! Roketlerin nereye gönderilmesi gerektiğini söyledi

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Nisan 2024 12:34 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 12:36 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ünlü iş adamı Elon Musk, İsrail ile İran arasındaki gerilime dair bir paylaşım yaptı ve roketlerin yıldızlara gönderilmesi gerektiğini söyledi.