Elon Musk, 2025 yılına kadar yapay zeka'nın insanları alt edeceğini düşünüyor!

Tesla CEO'su Elon Musk, pazartesi günü yaptığı açıklamada muhtemelen önümüzdeki yıl ya da 2026 yılına kadar en zeki insandan daha zeki bir yapay zekanın geliştirileceğini öngördü.

Birden fazla teknolojik aksaklığın yaşandığı X Spaces'teki geniş kapsamlı bir röportajda Musk, Norveç varlık fonu CEO'su Nicolai Tengen' yapay zekanın elektrik mevcudiyetiyle kısıtlandığını ve xAI (Twitter yapay zekası) girişiminin yapay zeka sohbet robotu Grok'un bir sonraki sürümünün Mayıs ayına kadar eğitilmesini beklediğini söyledi.

Elon Musk'a AGI'nin ne kadar sürede geliştirileceği sorulduğunda:



"AGI'yi (genel yapay zeka) en zeki insandan daha zeki olarak tanımlarsanız, bunun muhtemelen gelecek yıl, iki yıl içinde olacağını düşünüyorum" dedi.

OpenAI'nin de kuruclarından biri olan milyarder iş adamı Elon Musk, gelişmiş çip eksikliğinin Grok'un versiyon 2 modelinin eğitimini engellediğini söyledi.

Musk, geçen yıl OpenAI'a rakip olarak xAI'yi kurdu ve OpenAI'yi kar amacıyla değil insanlığın yararına yapay zeka geliştirme misyonunu terk ettiği için dava etti. OpenAI bu iddiaları reddediyor.

Musk, Grok 2 modelinin eğitiminin yaklaşık 20.000 Nvidia H100 ekran kartının gerektirdiğini söyledi ve Grok 3 modeli ve sonrasında 100.000 Nvidia H100 çipi gerekeceğini ekledi.

Ancak, çip sıkıntısı şu ana kadar yapay zekanın gelişimi için büyük bir kısıtlama olsa da, elektrik arzının önümüzdeki bir veya iki yıl içinde çok önemli olacağını da sözlerine ekledi.

DÜNYANIN EN REKABETÇİ ÜRETİCİLERİ ÇİNLİLER

Elektrik araçlar hakkında da konuşan Musk, Çinli otomobil üreticilerinin "dünyadaki en rekabetçi üreticiler" olduğunu ve Tesla için "en zorlu rekabet sorunlarını" teşkil ettiğini yineledi.

Business Standard'ın aktardığı bilgilere göre Elon Musk, daha önce Çinli rakiplerin ticaret engelleri olmaksızın küresel rakiplerini yerle bir edeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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Musk ayrıca İsveç'te Tesla'ya karşı yapılan bir sendika grevine de değinerek "Bence o cephede fırtına geçti" dedi. Tangen, Tesla'nın en büyük hissedarlarından biri olan Norveç'in 1,5 trilyon dolarlık devlet varlık fonunun geçen ay elektrikli araç şirketinin başkanıyla bir araya geldiğini ve durum hakkında bir güncelleme aldığını da sözlerine ekledi.